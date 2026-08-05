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नेटवर्क ठप होने पर दूरसंचार कंपनियां हर्जाना देंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें नेटवर्क आउटेज के लिए हर्जाना, साइलेंट कॉल पर निगरानी, 5जी नेटवर्क की गुणवत्ता, कवरेज मैप की सटीकता और शिकायतों के निपटारे में समय सीमा के प्रावधान शामिल हैं।

नेटवर्क ठप होने पर दूरसंचार कंपनियां हर्जाना देंगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन, 2024 में नए संशोधनों का मसौदा जारी किया है। ट्राई ने नए मसौदे में कई सख्त और अहम प्रावधान किए हैं। यदि किसी जिले में मोबाइल या ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगातार चार घंटे से अधिक समय के लिए ठप रहता है, तो उसे बड़ा नेटवर्क आउटेज माना जाएगा। अगर यह समस्या 24 घंटे से ज्यादा समय तक खिंचती है, तो कंपनियों को ग्राहकों को हर्जाना देना होगा। ट्राई ने मसौदे में प्रावधान किया है कि अगर बड़ा नेटवर्क आउटेज होते हैं तो ऐसी स्थिति में पोस्टपेड और प्रीपेड ग्राहकों को तय शर्तों के हिसाब से हर्जाना देना होगा।​ टेलीकॉम कंपनियों को पोस्टपेड ग्राहक को जितने दिन नेटवर्क प्रभावित रहेगा, उतने दिनों का किराया अगले बिल में माफ करना होगा। ​प्रीपेड ग्राहक के मामले में प्लान की वैलिडिटी को प्रभावित दिनों की संख्या के बराबर बढ़ा दिया जाएगा。

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साइलेंट कॉल की समस्या

साइलेंट कॉल की समस्या पर रोकने के लिए भी टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान शामिल है। अकसर देखा गया है कि कॉल कनेक्ट होने के बाद आवाज आना बंद हो जाती है। ट्राई ने इसे साइलेंट कॉल (4 सेकंड या उससे अधिक समय तक आवाज न आना) की श्रेणी में रखा है। कंपनियों के लिए इसका बेंचमार्क एक फीसदी या उससे कम तय किया गया है। यदि कोई कंपनी तिमाही आधार पर एक फीसदी मानक को पूरा करने में विफल रही है तो सेवा गुणवत्ता में ढिलाई बरतने पर ट्राई वित्तीय जुर्माना लगा सकती है। नए बदलावों को एक अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

5जी नेटवर्क व स्पीड

मसौदे में 5जी सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है कि किसी भी 5जी सेल में दैनिक रेडियो रिसोर्स का इस्तेमाल 80 फीसदी से अधिक न हो। यदि अत्यधिक ट्रैफिक के कारण किसी स्थान पर 80 फीसदी से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल होता है, तो कंपनियों को नेटवर्क क्षमता बढ़ानी होगी। इसके अलावा, कंपनियों को अपने हर प्लान (4जी और 5जी) में दी जाने वाली वास्तविक डाउनलोड और अपलोड स्पीड का सही ब्योरा देना होगा।

सटीक कवरेज मैप

​ट्राई ने प्रावधान किया है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ऐसा नेटवर्क कवरेज मैप दिखाना होगा, जिसकी सटीकता कम से कम 98 फीसदी हो। इसमें यह स्पष्ट बताना होगा कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट, अच्छा या सामान्य नेटवर्क मिलेगा। इससे ग्राहकों को यह जानने में मदद मिल सके कि उनके क्षेत्र में किसी कंपनी का नेटवर्क बेहतर तरीके से काम करती है।

ब्रॉडबैंड खराबी समय सीमा

​ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लाइन में आने वाली तकनीकी कमियों को ठीक करने का औसत समय 10 घंटे तय किया गया है। साथ ही, बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटारा अब चार सप्ताह के बजाय एक सप्ताह के भीतर करना होगा। ट्राई ने पाया कि टेलीकॉम कंपनियां बिल से जुड़ी शिकायतों को गैरजरूरी तरीके से लंबे समय तक लटकाए रखती हैं।

गलत रिपोर्टिंग पर जुर्माना

​प्रावधान किया गया है कि यदि कोई टेलीकॉम कंपनी ट्राई को अपनी सर्विस क्वालिटी की गलत या झूठी रिपोर्ट जमा करती है, तो उस पर प्रति रिपोर्ट दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना पांच लाख से 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

जनता और हितधारकों की राय

​ट्राई ने मसौदे पर सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। आप भी मसौदे पर अपने सुझाव 26 अगस्त 2026 तक और जवाबी टिप्पणियां सात सितंबर 2026 तक ई-मेल adv-qos1@trai.gov.in पर भेज सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्राई ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं में किस तरह के नए संशोधनों का मसौदा जारी किया है?
ट्राई ने गुणवत्ता में सुधार के लिए नेटवर्क आउटेज, साइलेंट कॉल, 5जी सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज मैप सहित कई नए प्रावधानों का मसौदा जारी किया है।
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