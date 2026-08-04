सिसौना में दिल्ली के बुजुर्ग कांवड़िये की दिल का दौड़ा पड़ने से मौत

छपार हरिद्वार से माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर चार सगें भाई यात्रा पर निकले थे लेकिन होनी को कुछ ओर ही मंजूर था। सिसौना पहुंचने पर बुजुर्ग कांवड़िये की दिल का दौड़ा पड़ने से मौत हो गई।दिल्ली के बदरपुर निवासी अमित ने बताया कि उनके बुजुर्ग माता-पिता 65 वर्षीय पिता जगदीश व माता श्यामवती को चारों पुत्र दीपक, मनीष, अमित व सन्नी ने माता,-पिता को पालकी में बैठाकर कांवड़ लाने का संकल्प लिया। और हरिद्वार में हर की पौडी से माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा शुरू कर दी और बम बम भोले व हर हर महादेव का जयघोष करते हुए दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे।

सोमवार दोपहर में जैसे ही वह गांव सिसौना के पास पहुंचे तो अचानक पिता की हालत बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वहां पर कांवड़ियों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बीमार शिवभक्त को एंबुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया। जिससे यात्रा की खुशी पलभर में मातम में बदल गई। पत्नी श्यामवती का भी रो-रोकर बुरा हाल है। चार भाईयों के चेहरे पर पिता के चले जाने का दुख साफ छलक रहा है। जिससे श्यामवती की भी पति के साथ कांवड़ चढ़ाने की इच्छा भी अधूरी ही रह गई। थानाध्यक्ष मोहित सहरावत ने बताया कि मृतक कांवड़िये का शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया है। वे शव को लेकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है।