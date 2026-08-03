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एनएच-31 पर खड़ा ट्रक से दूसरा ट्रक टकाराया, मध्य प्रदेश के एक चालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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राजस्थान से लहसून लादकर जा रहा था पूर्णिया ... सोमवार की अहले सुबह खड़ा ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया। इससे एक ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक चाल

एनएच-31 पर खड़ा ट्रक से दूसरा ट्रक टकाराया, मध्य प्रदेश के एक चालक की मौत

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। लाखो थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल टैक्स के समीप एनएच -31 पर सोमवार की अहले सुबह खड़ा ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया। इससे एक ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक चालक मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना के बोचपुर गांव निवासी प्रेम सिंह का पुत्र लखन सिंह था। नगर थाने की पुलिस ने सोमवार को सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा मृतक के साथ चल रहा दूसरा चालक को शव सौंप दिया। उसके बाद एंबुलेंस से शव को लेकर मध्य प्रदेश के लिए निकल गया।

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दुर्घटना के कारण

दो ट्रकों की टक्कर की खबर मिलते ही डायल- 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक के केबिन में फंसे जख़्मी हालत में चालक को अंदर से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तब तक वह जिंदा था। علاج के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के साथ चल रहे दूसरे चालक ने बताया कि वह राजस्थान से लहसुन लेकर पूर्णिया के गुलाबबाग जा रहा था। इसी दौरान लाखो थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल टैक्स के आगे सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से ट्रक के द्वारा ठोकर मार दी गई। वह पिछली सीट पर बैठा था। हो सकता है कि चालक को झपकी आ गयी हो। इसमें ट्रक का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के आने के बाद व स्थानीय लोगों की सहयोग से हमदोनों को केबिन के अंदर से बाहर निकाला गया। चालक का दोनों पैर टूट गया था व केबिन में पेट के सहारे दबा था। मृतक के सहयोगी चालक ने बताया कि घटना के समय ही घर वाले व ट्रक मालिक को सूचना दी गयी थी। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। रिपोर्टर:मनोज सहनी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में मृतक चालक का नाम क्या था?
मृतक चालक का नाम लखन सिंह था।
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