कांवड़िये के पिता की यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में मौत

हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे दिगंबर के पिता किशन सिंह की यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर है। किशन सिंह अपने पीछे दो पुत्र और पूरे परिवार को छोड़ गए हैं।

n हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे बेटे का स्वागत करने पहुंचे थे किशन िसंह जट्टारी, संवाददाता। हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने गांव लौट रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए पहुंचे एक पिता की यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, ग्राम जैदपुरा निवासी दिगंबर अपने परिजनों के साथ पवित्र कांवड़ लेकर हरिद्वार से जेवर होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने पैतृक गांव लौट रहे थे। गांव के समीप पहुंचने पर दिगंबर के पिता किशन सिंह (लगभग 52 वर्ष) पुत्र मदनलाल अपने पुत्र और अन्य कांवड़ियों को सुरक्षित घर लाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे।

हादसे का समय पजानकारी के अनुसार, जब वे बेटे दिगंबर सहित अन्य साथियों को सकुशल एक्सप्रेसवे से नीचे उतार रहे थे, तभी बीती रात माइलस्टोन संख्या 56 की पुलिया के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई । सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिवार की स्थिति बता दें कि मृतक किशन सिंह अपने पीछे दो पुत्र उमेश और दिगंबर सहित पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस अचानक हुए हादसे से परिवार ने अपना मुख्य सहारा खो दिया है, जिससे दोनों बेटों के भविष्य और परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों की मांग घटना से आक्रोशित और दुखी ग्रामीणों व परिजनों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि फरार या आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ तत्काल निष्पक्ष जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। नरेन्द्र कुमार शर्मा टप्पल थानाध्यक्ष के अनुसार परिजनों से प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अन्य घटना कैंटर की टक्कर से मोपेड सवार घायल

इगलास। कस्बे के गोंडा मोड़ पर अनियंत्रित कैंटर ने मोपेड सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोपेड सवार गांव सहारा कला निवासी सोनपाल घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद पैर में फ्रैक्चर होने के चलते चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर कर दिया। पीड़ित गौंडा रोड स्थित मधुबन डेयरी से काम कर लौट रहा था। थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर को कब्जे में लिया है। प्रार्थना पत्र मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।