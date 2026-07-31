एक 19 वर्षीय युवती खुशबू ने शादी से इनकार करने के बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। उसका रिश्ता दहेज के कारण टूट गया था और युवक ने शादी करने से अचानक मना कर दिया। घटना शेखपुरा के राजौरा गांव में शुक्रवार को हुई। मृतका के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है।

युवक ने शादी से किया इनकार तो आहत युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान कॉलेज मोड़ रेलवे फाटक और एकसारी स्टेशन के बीच हुआ हादसा चेवाड़ा के राजौरा गांव की रहने वाली थी खुशबू, नवंबर में होनी थी शादी लड़के वालों ने गांव जाकर तोड़ा था रिश्ता, पुलिस को लिखित आवेदन का है इंतजार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। दहेज के लोभ और शादी टूटने के गहरे सदमे ने एक और बेटी की जान ले ली। कथित दहेज लेने के बाद जब एक युवक ने शादी से इनकार कर दिया, तो आहत 19 वर्षीय युवती ने किऊल-गया पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। हादसा शुक्रवार की सुबह कॉलेज मोड़ रेलवे फाटक और एकसारी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। मृतका की पहचान चेवाड़ा थाना क्षेत्र के राजौरा गांव निवासी मथुरा यादव की पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में हुई है।

दहेज का लोभ मृतका के फूफा और गिरिहिंडा निवासी रामसागर यादव ने बताया कि खुशबू की शादी शहर के इंदायपर निवासी एक युवक के साथ तय हुई थी। लड़के वालों की ओर से 10 लाख रुपये नकद और जेवरात की मांग की गई थी। लड़की पक्ष ने आठ लाख रुपये बतौर दहेज दे भी दिए थे। नवंबर माह में दोनों की शादी होनी थी और परिवार के लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। घर आकर तोड़ा रिश्ता : परिजनों के मुताबिक, रिश्ता तय होने के बाद युवक और युवती के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी थी। लेकिन कुछ दिन पहले युवक अपनी बहन के साथ राजौरा गांव पहुंचा और अचानक शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस धोखे से खुशबू गहरे अवसाद में चली गई। वह परिजनों पर शादी कराने का दबाव भी डाल रही थी, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो शुक्रवार सुबह वह घर से निकली और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।

पुलिस और कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। सदर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल मृतका के परिजनों की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मृतका के फूफा ने पुलिस से आरोपी युवक और उसके परिजनों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लिखित शिकायत मिलते ही मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)