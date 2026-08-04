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ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, गांव में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा थाना क्षेत्र में पूर्णानगर के पास एक युवक, विवेक कुमार, की अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। 20 वर्षीय विवेक अपने दोस्तों के साथ रेलवे लाइन के नजदीक था जब यह घटना घटी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, गांव में मातम

कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा-न्यू गिरिडीह रेलखंड पर पूर्णानगर के समीप सोमवार सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्णानगर निवासी 20 वर्षीय विवेक कुमार (पिता स्वर्गीय नंदकिशोर साव) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, विवेक कुमार सोमवार सुबह अपने कुछ साथियों के साथ पूर्णानगर के समीप रेलवे लाइन की ओर गया था। इसी दौरान वह किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। युवक का शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई।सूचना मिलने पर कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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