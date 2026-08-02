कटिहार: दलन स्टेशन पर प्वाइंट्समैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

कटिहार से शशिरमण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल अंतर्गत दलन स्टेशन पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में प्वाइंट्समैन रणजीत कुमार दास की ड्यूटी के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई और रेलवे कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की पुष्टि आरपीएफ ईस्ट के दरोगा बबलू कुमार ने की है। मिली जानकारी के अनुसार, रणजीत कुमार दास दलन स्टेशन पर प्वाइंट्समैन के पद पर कार्यरत थे। रविवार सुबह वे अपनी नियमित ड्यूटी निभा रहे थे। इसी दौरान किसी ट्रेन की चपेट में आने से उनका रन ओवर हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। बताया जाता है कि मृतक रणजीत कुमार दास मूल रूप से कटिहार के रहने वाले थे। उनके असामयिक निधन की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, रेलवे कर्मचारियों ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे बेहद दुखद घटना बताया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा माना जा रहा है। हालांकि, रन ओवर होने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। इस दुखद घटना से रेलवे महकमे में शोक का माहौल है। सहकर्मियों ने दिवंगत रणजीत कुमार दास को कर्मठ और जिम्मेदार कर्मचारी बताते हुए उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं इस हादसा को लेकर कुछ लोग दबे जुबान से आत्महत्या की भी बात कर रहे हैं।