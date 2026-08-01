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ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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कतरास में धनबाद-गोमो रेल मार्ग पर झारखोर फाटक के पास शुक्रवार को 40 वर्षीय चंदन महतो ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। रामकनाली ओपी और रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।

ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत

कतरास। धनबाद-गोमो रेल मार्ग पर झारखोर फाटक के समीप शुक्रवार को लश्करीटांड़ निवासी करीब 40 वर्षीय चंदन महतो की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रामकनाली ओपी और रेल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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