मुंबई जा रहे असम निवासी युवक की ट्रेन से गिर मौत
दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर कोईलवर और कुल्हड़िया स्टेशन के बीच एक युवक निरंजन दास की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। वह मुंबई जा रहा था। सूचना मिलने पर रेल पुलिस ने शव को घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए लाया। परिवार में कोहराम मच गया है।
आरा, हि.सं.। दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर कोईलवर और कुल्हड़िया स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरने से असम निवासी एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान असम के तामूलपुर जिला के कमूलपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव निवासी स्व. नागेंद्र दास का पुत्र निरंजन दास के रूप में की गयी है। परिजनों के अनुसार निरंजन दास मुंबई जाने के लिए मंगलवार को ट्रेन से घर निकला था। इसी बीच बुधवार को ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गयी। सूचना मिलने पर रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को थाने लाया गया। रेल पुलिस की सूचना पर गुरुवार को आरा पहुंचे।
उसके बाद पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि मृत निरंजन दास के परिवार में पत्नी फुलू उदास, पुत्र विकास दास, निकास दास और पुत्री मितिका का दास है। घटना के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है। उसके परिवार के सभी सदस्यों का रो-रो कर बुरा हाल है।
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