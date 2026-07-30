Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंबई जा रहे असम निवासी युवक की ट्रेन से गिर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर कोईलवर और कुल्हड़िया स्टेशन के बीच एक युवक निरंजन दास की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। वह मुंबई जा रहा था। सूचना मिलने पर रेल पुलिस ने शव को घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए लाया। परिवार में कोहराम मच गया है।

मुंबई जा रहे असम निवासी युवक की ट्रेन से गिर मौत

आरा, हि.सं.। दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर कोईलवर और कुल्हड़िया स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरने से असम निवासी एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान असम के तामूलपुर जिला के कमूलपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव निवासी स्व. नागेंद्र दास का पुत्र निरंजन दास के रूप में की गयी है। परिजनों के अनुसार निरंजन दास मुंबई जाने के लिए मंगलवार को ट्रेन से घर निकला था। इसी बीच बुधवार को ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गयी। सूचना मिलने पर रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को थाने लाया गया। रेल पुलिस की सूचना पर गुरुवार को आरा पहुंचे।

उसके बाद पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि मृत निरंजन दास के परिवार में पत्नी फुलू उदास, पुत्र विकास दास, निकास दास और पुत्री मितिका का दास है। घटना के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है। उसके परिवार के सभी सदस्यों का रो-रो कर बुरा हाल है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Train Accident Ara Latest News Ara News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।