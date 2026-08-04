मोतीपुर में मालगाड़ी से कटकर युवक की मौत
मोतिपुर स्टेशन के पास मंगलवार को एक युवक रेल पटरी पर सोते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान इरफान आलम के रूप में हुई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मामले की छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेलखंड के मोतीपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गुमटी के आउटर सिग्नल के समीप मंगलवार को सुबह मालगाड़ी से कटकर युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शव देखने के लिए लोगों का तांता लग गई। मोतीपुर थाना पुलिस ने छानबीन के बाद पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में ले लिया। जेब से मिले लाइसेंस से उसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के जितौरा निवासी शेख कमालुद्दीन इरफान आलम (36) के रूप में हुई है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक सड़क किनारे बाइक लगा तेजी से रेल ट्रैक जाने लगा। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वह मुजफ्फरपुर से आ रही मालगाड़ी के सामने पटरी पर सो गया।
इससे कटकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे उसके ससुराल वाले और परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उसकी पत्नी ने पुलिस को बताई कि रविवार को वह अपने ससुराल रामपुरुगन गांव आए थे। उसकी शादी तीन साल पहले हुई थी। उसे दो बच्चे भी है। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।