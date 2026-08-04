मोतीपुर में मालगाड़ी से कटकर युवक की मौत

मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेलखंड के मोतीपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गुमटी के आउटर सिग्नल के समीप मंगलवार को सुबह मालगाड़ी से कटकर युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शव देखने के लिए लोगों का तांता लग गई। मोतीपुर थाना पुलिस ने छानबीन के बाद पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में ले लिया। जेब से मिले लाइसेंस से उसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के जितौरा निवासी शेख कमालुद्दीन इरफान आलम (36) के रूप में हुई है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक सड़क किनारे बाइक लगा तेजी से रेल ट्रैक जाने लगा। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वह मुजफ्फरपुर से आ रही मालगाड़ी के सामने पटरी पर सो गया।