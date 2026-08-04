ट्राली का डाला टूटने से आठ श्रद्धालु घायल, तीन रेफर
कौशांबी के कड़ा धाम स्थित शीतला देवी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली एक हादसे का शिकार हो गई। सड़क पर गड्ढे के कारण ट्राली का डाला टूट गया और आठ श्रद्धालु घायल हो गए। गंभीरतम हालत के कारण तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
हथगाम, संवाददाता। कौशांबी के कड़ा धाम स्थित शीतला देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली हादसे का शिकार हो गई। थाना क्षेत्र में सड़क पर गड्ढे के कारण ट्राली का डाला टूट गया जिससे आठ श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना क्षेत्र के शाहपुर स्थित एक ईंट-भट्ठे के पास सोमवार रात श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली हादसे का शिकार हो गई। ट्रैक्टर का पहिया अचानक सड़क किनारे गड्ढे में उतर गया जिससे ट्राली अनियंत्रित होकर झटके से हिली और उसका डाला टूट गया। ढाले पर बैठे श्रद्धालु नीचे गिरकर घायल हो गए।
हादसे में सुमित्रा, सोनू, विनय, विजय, राजा, शर्मिला, नीतू और संगीता घायल हो गए। सभी श्रद्धालु हुसेनगंज के फरीदपुर गांव समेत आसपास के निवासी बताए गए हैं। घायलों को सीएचसी हथगाम पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद विजय, शर्मिला और नीतू की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के समय ट्रैक्टर-ट्राली में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे जो कड़ा धाम से दर्शन कर लौट रहे थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें