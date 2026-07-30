मिक्सर मशीन व ट्रैक्टर स्टेरिंग फेल नौ मजदूर घायल
बाबरी-बुटराडा मार्ग पर मंगलवार सुबह एक ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन के पलटने से नौ मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय शामली में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसा ट्रैक्टर के स्टेयरिंग के फेल होने के कारण हुआ।
बाबरी। बाबरी-बुटराडा मार्ग पर बुधवार सुबह लेंटर डालने के कार्य पर जा रहे मजदूरों से जुड़ा ट्रैक्टर और उसके साथ लगी मिक्सर मशीन लेंटर डालने वाली मशीन स्टेयरिंग खराब होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक समेत नौ मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय शामली में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार, गांव मसावी (थानाभवन) निवासी ठेकेदार वकार पुत्र रहीमा अपने साथ मजदूरों को लेकर मशीन से लेंटर डालने के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे बुटराड़ा बाबरी मार्ग पर बाबरी थाना परिसर से कुछ आगे पहुंचते ही ट्रैक्टर का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गया। इससे चालक का वाहन पर नियंत्रण छूट गया और ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर के साथ जुड़ी लेंटर डालने वाली मशीन सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई।
दुर्घटना में घायल मजदूर
हादसे में ट्रैक्टर चालक सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वकार, फूलदास, प्रवेश, इसम सिंह, जोगिंदर, मोहन, जगरोशन, सरवर और शुभम भी घायल हो गए। सभी घायल गांव मसावी, थाना थानाभवन के निवासी बताए गए हैं।
पुलिस और चिकित्सा सहायता
घटना की सूचना मिलते ही बाबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय शामली भिजवाया। चिकित्सकों के अनुसार घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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