लोहे की सरिया से लदा ट्रैक्टर ट्राली समेत पलटा, मजदूर की दबकर मौत
कर्वी कोतवाली क्षेत्र स्थित बेड़ीपुलिया के समीप हुआ हादसा ट्रैक्टर को सीधा करती जेसीबी। चित्रकूट, संवाददाता। कर्वी कोतवाली क्षेत्र स्थित झांसी-मिर्जा
चित्रकूट, संवाददाता।कर्वी कोतवाली क्षेत्र स्थित झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में बेड़ीपुलिया के पास सामने से आए ई-रिक्शे को बचाने के चक्कर में लोहे की सरिया से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्राली समेत पलट गया। ट्रैक्टर में बैठा मजदूर नीचे दब गया, जबकि चालक कूदकर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मजदूर को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। छिपनी गांव के मजरा चुनहा पुरवा निवासी 35 वर्षीय उमेश वर्मा कई साल से ट्रैक्टर में माल भाड़ा ढ़ोने में मजदूरी का कार्य कर रहा था। बताते हैं कि सोमवार को वह दोपहर बाद मुख्यालय कर्वी से ट्रैक्टर में एक दुकान से लोहे की सरिया लदवाया।
इसके बाद वह चालक के साथ शिवरामपुर छोंडने जा रहा था। ट्रैक्टर की ट्राली काफी अधिक ओवरलोड थी। बेड़ीपुलिया स्थित डिग्री कालेज के पास पहुंचने पर सामने से एक ई-रिक्शा आया। जिसे बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्राली समेत पलट गया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर चाल्कूदकर भाग निकला। लेकिन मजदूर उमेश ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जेसीबी बुलवाकर ट्रैक्टर को सीधा कराया। लेकिन तब तक उमेश की मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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