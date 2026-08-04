वज्रपात से एक महिला की मौत, पांच घायल
पलामू जिले के हुसैनाबाद में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात से एक महिला की मौत हुई और पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनमें से दो को गंभीर स्थितियों में मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटनाएँ गाजी बिहरा गांव और बिलासपुर में हुईं।
हुसैनाबाद, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार को तेज बारिश के साथ दो जगह हुए वज्रपात में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पहली घटना मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के गाजी बिहरा गांव की है। खेत में धान रोपनी कर रही महिलाओं के पास अचानक वज्रपात हो गया। इसकी चपेट में आने से 38 वर्षीय पुष्पा देवी की मौत हो गई। 28 वर्षीया कविता देवी और 65 वर्षीया पार्वती देवी घायल हो गईं।
तीनों गाजी बिहरा गांव की निवासी हैं। दूसरी घटना हैदरनगर थाना क्षेत्र के बिलासपुर के समीप हुई। बिलासपुर निवासी 45 वर्षीय सीताराम पासवान खेत में काम कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गया, उसी जगह पास में भेड़ चरा रहे रघुनाथ पाल व पिंटू पाल 24 वर्ष निवासी सरगड़ा भी बारिश आने पर पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे शरण लेने पहुंचे। तभी तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और दोनों इसकी चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने तीनों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रघुनाथ पाल और सीताराम पासवान को मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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