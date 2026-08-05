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पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी आग, तीन लोग जिंदा जले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में मिर्जापुर गांव के पास एक पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में आग लगने से चालक-खलासी समेत तीन लोग जिंदा जल गए। टैंकर अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकराकर पलट गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने सात घंटे बाद आग पर काबू पाया।

पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी आग, तीन लोग जिंदा जले

सगड़ी (आजमगढ़), हिन्दुस्तान संवाद। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास सोमवार रात पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में आग लगने से चालक-खलासी समेत तीन लोग जिंदा जल गए। हादसा अनियंत्रित टैंकर के सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से टकराने के कारण हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने सात घंटे बाद आग पर काबू पाया। मृतकों में दो महराजगंज और एक आजमगढ़ का निवासी है। मेंहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी 26 वर्षीय प्रदीप कुमार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अंडाखोर गांव के पास स्थित पेट्रोलपंप पर काम करते थे। वह पेट्रोल और डीजल लेने के लिए देवरिया जनपद के बैतालपुर स्थित तेल डिपो गए थे।

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सोमवार की शाम करीब पांच बजे वह महराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के गहवा गांव निवासी ट्रैंकर चालक 20 वर्षीय रामू यादव और चैतरवा गांव निवासी खलासी 25 वर्षीय पतिराज यादव के साथ टैंकर में 10 हजार लीटर पेट्रोल और चार हजार लीटर डीजल लेकर बिलरियागंज आ रहे थे। रात करीब साढ़े दस बजे जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद पलट गया। दुर्घटना के बाद टैंकर में आग लग गई। टैंकर में सवार तीनों लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका। पलभर में ही टैंकर आग का गोला बन गया। आसपास के लोगों की सूचना पर करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। थोड़ी देर बाद छह और गाड़ियां बुलाई गईं। आठ गाड़ियों ने करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। मंगलवार सुबह आग बुझने के बाद तीनों के कंकाल टैंकर से बाहर निकाले गए। सुबह तक फायरकर्मी, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर जमे रहे। घटना के चलते जीयनपुर-बिलरियागंज मार्ग रातभर बाधित रहा।

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