बिजली के पोल से टकराकर पलटे पेट्रोल लदे टैंकर में लगी आग, तीन लोग जिंदा जले
आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र में एक टैंकर हादसे में तीन लोग जिंदा जलकर मर गए। टैंकर बिजली के पोल से टकराकर पलट गया और उसमें आग लग गई। दमकल विभाग ने घंटों बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में एक व्यक्ति की पहचान हुई है।
आजमगढ़। जीयनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए एक भीषण हादसे में तीन लोग जिंदा जलकर मर गए। गोरखपुर से पेट्रोल लेकर बिलरियागंज जा रहा टैंकर बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क किनारे पलट गया। जिसमें उसमें आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंचीं दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सोमवार की रात 11 बजे गोरखपुर से पेट्रोल लेकर एक टैंकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोलपंप की ओर जा रहा था। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर मार्ग पर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास टैंकर अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर लगे बिजली के खंभे से टकरा गया।
हादसे के बाद ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर टैंकर पर गिर पड़ा। जिससे तेज धमाके के साथ टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास मौजूद लोग मदद के लिए टैंकर के पास तक नहीं पहुंच सके। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। तीन दमकल वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह जल चुका था। हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में मेंहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी 26 वर्षीय प्रदीप कुमार की पहचान हो चुकी है। एक अन्य मृतक महराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तीसरे शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
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