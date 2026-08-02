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नवविवाहिता समेत दो लोगों ने फांसी लगा की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में नवविवाहिता और एक अन्य महिला ने आत्महत्या की। नवविवाहिता के पिता ने ससुराल पर उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया। 23 दिन पहले ही शादी हुई थी। दूसरी घटना अतर्रा के राजनगर में हुई, जहां एक महिला ने फांसी लगाई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

नवविवाहिता समेत दो लोगों ने फांसी लगा की खुदकुशी

बांदा। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नवविवाहिता समेत दो लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नवविवाहिता के पिता ने ससुरालीजनों पर बेटी का उत्पीड़न व हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। 23 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। बबेरू के तराया गांव निवासी श्रीपाल ने बताया 21 वर्षीय बहू गीता पत्नी शारदा प्रसाद शनिवार को घर पर अकेली थी। परिवार के लोग धान की बेड़ लगाने गए थे। तभी उसने पंखे के हुक पर साड़ी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शाम को परिजन घर पहुंचे और देखा तो वह फंदे पर लटक रही थी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। श्रीपाल का कहना है घर पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। उधर, गीता के पिता रामऔतार निवासी ओरन ने बताया बेटी की शादी पिछले माह ही सात जुलाई को की थी। आरोप लगाया कि ससुराली जन उसे प्रताड़ित करते थे। ससुरालीजनों ने बेटी को मार डाला है। बेर्रावं पुलिस चौकी प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया शव को फंदे से निकालकर फॉरेंसिक टीम के जरिए जांच पड़ताल की गई है। उधर, आत्महत्या की दूसरी घटना अतर्रा के राजनगर में हुई। देहात कोतवाली क्षेत्र के दोहा निवासी मुन्नी लाल ने बताया 40 वर्षीय बहन गोमती पत्नी मिथलेश की शादी अतर्रा थाना क्षेत्र के प्रहलाद सिंह पुरवा के राजनगर में हुई थी। बहन ने शनिवार शाम साड़ी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर के बाद पहुंचे पति ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। भाई ने फांसी लगाने का कारण अज्ञात बताया है। मुन्नीलाल ने बताया भांजे ने उसे गोली मारने की धमकी दी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद वह आगे की कार्रवाई करेगा।

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