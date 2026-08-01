बीघापुर। कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गोपी गांव की विवाहिता माधुरी ने फोन पर पति से बात करने के बाद खुदकुशी कर ली। उन्नाव के शेरअलीखेड़ा गांव में भी 40 वर्षीय मालती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की।

पति से फोन पर बातकर पत्नी ने फांसी लगा दी जान

बीघापुर। संवाददाता कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गोपी गांव की रहनेवाली विवाहिता ने फोन पर पति से बात करने के बाद शनिवार दोपहर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

संबंधित जानकारी गांव की रामसुमेर कुशवाहा अहमदाबाद में काम करते हैं। परिजनों के मुताबिक, शनिवार दोपहर रामसुमेर को फोनकर उनकी पत्नी 25 वर्षीय माधुरी कुछ रुपये भेजने को कहा। इसी बात को लेकर दंपति के बीच बातचीत के दौरान फोन पर ही विवाद हुआ और माधुरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। माधुरी अपनी सास मुन्नी देवी, ससुर रमेश चंद्र तथा पांच वर्षीय बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट पहुंची। जांच के बाद शव पीएम को भेजा गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि मायके पक्ष के लोगों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा तहरीर आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतका का मायका लालगंज रायबरेली में है। छह साल पहले शादी हुई थी।

दूसरा मामला उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेरअलीखेड़ा गांव की रहने वाली 40 वर्षीय मालती पत्नी नरसिंह का शनिवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में फंदे से शव लटका मिला। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर पहुंच कर जांच पड़ताल की। पुलिस के पहुंचने पर शव भूमि पर रखा हुआ था। पुलिस ने छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही तो परिजनों ने इनकार कर दिया। मृतका अपने पीछे दो बेटी व दो बेटे छोड़ गई है। इंस्पेक्टर चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि पंचनामा भरने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।