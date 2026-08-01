Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति से फोन पर बातकर पत्नी ने फांसी लगा दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

बीघापुर। कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गोपी गांव की विवाहिता माधुरी ने फोन पर पति से बात करने के बाद खुदकुशी कर ली। उन्नाव के शेरअलीखेड़ा गांव में भी 40 वर्षीय मालती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की।

पति से फोन पर बातकर पत्नी ने फांसी लगा दी जान
पति से फोन पर बातकर पत्नी ने फांसी लगा दी जान

बीघापुर। संवाददाता कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गोपी गांव की रहनेवाली विवाहिता ने फोन पर पति से बात करने के बाद शनिवार दोपहर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

संबंधित जानकारी

गांव की रामसुमेर कुशवाहा अहमदाबाद में काम करते हैं। परिजनों के मुताबिक, शनिवार दोपहर रामसुमेर को फोनकर उनकी पत्नी 25 वर्षीय माधुरी कुछ रुपये भेजने को कहा। इसी बात को लेकर दंपति के बीच बातचीत के दौरान फोन पर ही विवाद हुआ और माधुरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। माधुरी अपनी सास मुन्नी देवी, ससुर रमेश चंद्र तथा पांच वर्षीय बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट पहुंची। जांच के बाद शव पीएम को भेजा गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि मायके पक्ष के लोगों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा तहरीर आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतका का मायका लालगंज रायबरेली में है। छह साल पहले शादी हुई थी।

दूसरा मामला

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेरअलीखेड़ा गांव की रहने वाली 40 वर्षीय मालती पत्नी नरसिंह का शनिवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में फंदे से शव लटका मिला। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर पहुंच कर जांच पड़ताल की। पुलिस के पहुंचने पर शव भूमि पर रखा हुआ था। पुलिस ने छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही तो परिजनों ने इनकार कर दिया। मृतका अपने पीछे दो बेटी व दो बेटे छोड़ गई है। इंस्पेक्टर चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि पंचनामा भरने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी विवाहिता ने खुदकुशी की?
कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गोपी गांव की 25 वर्षीय माधुरी ने खुदकुशी की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News Suicide अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।