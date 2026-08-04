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शादी का वादा कर युवती का शोषण करने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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शिकोहाबाद के मोहल्ला शंभू नगर में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती ने सुसाइड नोट में अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाया। युवती के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 31 अगस्त को हुई थी।

शादी का वादा कर युवती का शोषण करने वाला गिरफ्तार

शिकोहाबाद के मोहल्ला शंभू नगर में एक युवती ने 31 अगस्त की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। युवती ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाया। उसके बाद युवती ने प्रेमी से शादी से इंकार का आरोप लगाया था। पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवती ने 31 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने आत्महत्या नोट में अपने प्रेमी को आत्महत्या का दोषी ठहराया था। पुलिस ने मृतका की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

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4 अगस्त को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बालाजी मंदिर के पास कही भागने की फिराक में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।

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