महिला क्रिकेटर ने टीम में चयन न होने पर लगाई फांसी

नागपुर में 17 वर्षीय महिला क्रिकेटर अदिति मोरेश्वर ने वीसीए टीम में चयन न होने के कारण सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने निराशा व्यक्त की। वह पिछले दो साल से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही थी और अपने भाई के चयन पर गर्व महसूस करते हुए लिखा कि वह उसके साथ हमेशा रहेगी।

नागपुर के लक्ष्मीनगर इलाके में हुई घटना, परिवार के साथ रहती थी अदिति मोरेश्वर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) टीम में चयन नहीं होने पर तनाव में थी अदिति

परिवार में तनाव बड़े भाई का वीसीए टीम में हो गया था चयन, सुसाइड नोट में व्यक्त की निराशा

नागपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 वर्षीय महिला क्रिकेटर अदिति मोरेश्वर चौकंडे ने अपने घर पर सुसाइड कर लिया। शुरुआती जांच से पता चला है कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) टीम में सिलेक्ट न होने के बाद वह तनाव में थी।

सुसाइड नोट का खुलासा पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखा है, ‘मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ’। अकोला की रहने वाली अदिति मोरेश्वर पिछले दो साल से अपनी मां के साथ नागपुर में रह रही थी। वह प्रोफेशनल क्रिकेट करियर बनाने के सपने के साथ सर्वे क्रिकेट एकेडमी में कड़ी क्रिकेट ट्रेनिंग ले रही थी। उसका भाई भी क्रिकेटर है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे लक्ष्मी नगर इलाके में जैन मंदिर के पास एक अपार्टमेंट में हुई। अदिति अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। परिवार वालों ने अदिति को घर के अंदर लटका हुआ पाया और अधिकारियों को बताया। शुरुआतिक जांच के दौरान, पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि वह हाल ही में हुए वीसीए चयन प्रक्रिया में चयनित न होने से परेशान थी।

मामले की जांच हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि सुसाइड के पीछे का सही कारण विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा। बजाज नगर थाने के इंस्पेक्टर चेतन चौहान ने बताया, उसका भाई दो-तीन दिन के लिए बाहर गया था। दोनों भाई-बहन क्रिकेट प्लेयर थे, और उसका भाई हाल ही में वीसीए के लिए चुना गया था।

ट्रेनिंग और घटना का समय अदिति पिछले दो साल से क्रिकेट खेल रही थी और चयन के लिए मेहनत कर रही थी। जब उसकी मां सुबह करीब 5:30 बजे उठी, तो उसने अदिति को किचन में लटका हुआ पाया। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक सुसाइड नोट मिला।

भाई के लिए अंतिम शब्द अपने भाई के नाम लिखे नोट में अदिति ने लिखा, ‘मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा खेलो, और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी’। पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी मुमकिन एंगल से जांच कर रही है।