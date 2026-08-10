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सूरत में रैगिंग के बाद रेजीडेंट डॉक्टर ने की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात के सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक रेजीडेंट डॉक्टर, हर्ष पांड्या, ने कथित तौर पर रैगिंग के कारण आत्महत्या कर ली। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में चार सीनियर डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है, और जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है।

सूरत में रैगिंग के बाद रेजीडेंट डॉक्टर ने की खुदकुशी

सूरत, एजेंसी। गुजरात में सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक रेजीडेंट डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर रैगिंग के बाद डॉक्टर ने यह कदम उठाया। मामले में कॉलेज प्रशासन ने चार सीनियर डॉक्टरों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख समेत चार फैकल्टी सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हर्ष पांड्या (30 वर्ष) न्यू सिविल हॉस्पिटल से संबद्ध मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीजी प्रथम वर्ष के छात्र थे। रविवार को वह हॉस्टल के अपने कमरे में फंदे पर लटके मिले।

कॉलेज के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एंटी-रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी थी। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर्ष के साथ कुछ सीनियर्स ने कथित तौर पर रैगिंग (मौखिक दुर्व्यवहार और अपमान) की थी। डीन ने बताया कि रैगिंग में शामिल पाए गए चार सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों निराली वसावे, अनुज माहेश्वरी, दीक्षिता घेवरिया और हिना भूत को छह माह के लिए निलंबित किया गया है। उन्हें तत्काल हॉस्टल खाली करने और निलंबन अवधि में किसी शैक्षिक अवधि में भाग नहीं लेने का आदेश दिया गया है।इसके अलावा, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. सुमैया मुल्ला और तीन फैकल्टी सदस्यों डॉ. संगीता राजदे, डॉ. योगिता मिस्त्री और डॉ. लतिका पुरोहित को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। डीन ने बताया कि मामले में मौखिक रैगिंग की पुष्टि हुई, लेकिन शारीरिक दुर्व्यवहार का साक्ष्य नहीं मिला। जरूरत पड़ने पर मामले में एफआईआर कराई जाएगी। उधर, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए घटना की गहन जांच की गई। उन्होंने हर्ष के पिता (जो खुद भी डॉक्टर हैं) को न्याय का भरोसा दिलाया गया है।

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