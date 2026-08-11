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जार्जटाउन में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में एक छात्रा ने मानसिक उत्पीड़न और शादी के दबाव के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक युवक पर आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। मामला जांच में है, पोस्टमॉर्टम हाउस पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

जार्जटाउन में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। जार्जटाउन क्षेत्र में एक छात्रा ने सोमवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के परिजनों ने एक युवक पर मानसिक रूप से परेशान करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार, कौशाम्बी के सरायअकिल थानाक्षेत्र की एक लड़की जार्जटाउन में किराए का कमरा लेकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ ही कोचिंग भी करती थी। आसपास के लोगों ने छात्रा के परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

परिजनों ने बताया कि सोमवार को बेटी ने मां को फोन किया था। उसने एक युवक पर लगातार परेशान करने और शादी का दबाव बनाने की जानकारी दी थी। आशंका जताई कि इसी वजह से बेटी ने खुदकुशी की है। थाना प्रभारी जार्जटाउन रुकुमपाल सिंह का कहना है कि कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्रा के मोबाइल की जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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