लोडर चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
कानपुर देहात के भारामऊ गांव में शनिवार रात एक लोडर चालक आशीष कुमार ने घर में पत्नी के साथ विवाद के बाद छत के पंखे से फांसी लगा ली। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रारंभिक जांच में गृह कलह को घटना का कारण बताया।
कानपुर देहात, संवाददाता। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भारामऊ गांव के मजरा गुखरुआ में एक लोडर चालक ने शनिवार रात में घर के अंदर कमरे में छत के पंखे से फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा।भारामऊ गांव के मजरा गुखरुआ का रहने वाला आशीष कुमार पुत्र कृष्ण कुमार अपना निजी लोडर चलाता था। गृह कलह के चलते इधर कुछ दिनों से वह काफी तनाव में रह रहा था।
शनिवार देर रात घर में पत्नी रमा से विवाद के बाद वह कमरे में चला गया। वहां रात में उसने छत के पंखे के कुडे में फांसी लगा ली। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। पति की मौत से उसकी पत्नी रमा देवी बेहाल हो गई। जबकि मां ऊषा देवी व पुत्र शिवा पुत्री खुशी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। रसूलाबाद थाने से एसआई स्वदेश कुमार ने गांव पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर रसूलाबाद शिव नारायण सिंह ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में गृह कलह में घटना होने की बात सामने आई है।
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