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घर के अंदर फंदे से लटका मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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रघुनाथपुर गांव में 35 वर्षीय युवक पिंटू का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। शराब के नशे में पत्नी से कहासुनी के बाद उसने आत्महत्या की। मृतक के भाई ने पत्नी और तीन अन्य पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की है।

घर के अंदर फंदे से लटका मिला युवक का शव
घर के अंदर फंदे से लटका मिला युवक का शव

कड़ा धाम थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में शनिवार सुबह एक 35 वर्षीय युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पिंटू पुत्र रामलाल के रूप में हुई है। रघुनाथपुर निवासी पिंटू ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 10 बजे शराब के नशे में पत्नी से कहासुनी के बाद कमरे में अपने आप को बंद करके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। सुबह लगभग 7 बजे जब घर वालों ने दरवाजा पीटना शुरू किया और पिंटू ने दरवाजा नहीं खोला ना कोई आवाज आई तो शक हुआ। घर वालों ने ग्रामीणों के साथ घर का दरवाजा तोड़ा तो देखा पिंटू की लाश फंदे से लटकी हुई है पिंटू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

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मृतक के भाई महराजदीन ने अपनी भाभी मालती देवी पर तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतक की पत्नी मालती देवी तीनों बच्चे अनमोल (12 वर्ष), मोनिका (8 वर्ष) और आयुष (3 वर्ष) का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल है. मृतक अभी महीने भर पहले ही विदेश से घर आया था। मामले में कड़ा धाम थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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