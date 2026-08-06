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अशोकपुरम कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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शिवपुर के अशोकपुरम कॉलोनी में 35 वर्षीय दीपक तिवारी का शव रोशनदान से लटका मिला। हाल ही में वह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में असफल हुआ था और उसकी प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी, जिससे वह तनाव में था। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया।

अशोकपुरम कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी

शिवपुर (वाराणसी), संवाद। अशोकपुरम कॉलोनी में बुधवार सुबह 35 वर्षीय दीपक तिवारी का शव उसके कमरे में रोशनदान से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि हाल ही में उसने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पांच अंक से ही असफल हो गया था। वहीं उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से भी तनाव में था। सुल्तानपुर के लंभुआ थाना क्षेत्र के रिखपुर निवासी 35 वर्षीय दीपक का शिवपुर के अशोकपुरम कॉलोनी में भी दो मंजिला मकान है। वह परिवार के साथ मकान में रहता था। मंगलवार रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद दूसरे तल स्थित अपने कमरे में सोने चला गया।

बुधवार सुबह 7 बजे जब उसकी मां मिर्जा तिवारी जगाने गईं तो दरवाजा नहीं खुला। अनहोनी की आशंका पर परिजनों और आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर दीपक का शव रोशनदान से गमछे के सहारे लटका मिला। परिजनों ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचित किया।परिजनों ने शिवपुर पुलिस को बताया कि वह बीटीसी का छात्र था और हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी। पांच अंक कम आने से वह परीक्षा पास नहीं कर सका। साथ ही दीपक जिस युवती से प्रेम करता था, उसका चयन बतौर शिक्षक हो गया। उसके परिजनों ने दूसरी जगह शादी तय कर दी। जबकि पूर्व में दोनों के परिजन शादी के लिए राजी थे। इन सबसे युवक तनाव में था। दीपक के पिता रिटायर टीटीई अशोक तिवारी हैं। दीपक चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। दो बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा भाई शिवम तिवारी है।

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