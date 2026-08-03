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पति से विवाद के बाद नाराज पत्नी ने फंदे से लटक की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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मौरावां थाना क्षेत्र के मोहनलालखेड़ा गांव में एक विवाहिता प्रियंका ने पति से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। 24 वर्षीय प्रियंका ने साड़ी के सहारे फंदा लगाकर जान दी। परिवार में मातम है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रियंका का एक डेढ़ साल का बेटा भी है।

पति से विवाद के बाद नाराज पत्नी ने फंदे से लटक की खुदकुशी

हिलौली। मौरावां थाना क्षेत्र के मोहनलालखेड़ा गांव में शनिवार देर रात दम्पति के बीच विवाद होने से नाराज पत्नी ने फंदे से लटक खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहनलालखेड़ा गांव की रहने वाली 24 वर्षीय प्रियंका उर्फ लाली पत्नी भवरेश लोधी का शनिवार रात पति से शराब पीने की बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद से नाराज प्रियंका ने घर के अंदर साड़ी के सहारे फंदे से लटक खुदकुशी कर ली। घटना के समय परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौरावां पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की है।

बताया जा रहा है कि प्रियंका व भवरेश ने करीब तीन साल पहले पहले प्रेम प्रसंग के बाद विवाह किया था। मृतका प्रियंका के एक डेढ़ साल का बेटा है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतका प्रियंका का मायका लखनऊ थाना निगोहा क्षेत्र के लालपुर दखिना गांव में है। थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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