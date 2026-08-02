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युवती ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर में 23 वर्षीय कोमल का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। उसकी शादी नवंबर में तय थी और वह पेट की बीमारी से परेशान थी। उसकी मां रिश्तेदारी में और पिता काम पर थे। कोमल ने छोटे भाई को सामान भेजा, और उसके लौटने पर उसका शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवती ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम
युवती ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

सुलतानपुर, संवाददाता। सुलतानपुर में कोतवाली देहात क्षेत्र के रामपुर हनुमानगंज गांव में शनिवार शाम 23 वर्षीय युवती का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान कोमल पुत्री हरि मंगल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार उसकी शादी आगामी नवंबर माह में तय थी। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी के चलते वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी।

शनिवार शाम करीब सात बजे कोमल ने अपने छोटे भाई को बाजार सामान लेने भेज दिया। उस समय उसकी मां रिश्तेदारी में एक कार्यक्रम में गई थीं और पिता मजदूरी के लिए बाहर थे। घर में मौजूद छोटी बहन कुछ देर के लिए बाहर खेलने चली गई। लौटने पर उसने कोमल को फंदे से लटका देखा और शोर मचाया। इसके बाद चाची व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा।

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