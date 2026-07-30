Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महाराजपुर में बीए छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

सरसौल के सलेमपुर गांव में 18 वर्षीय बीए की छात्रा तन्नू सविता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के समय पिता बाहर थे, जबकि माँ और दादी घर में थीं। परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।

महाराजपुर में बीए छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

सरसौल। महाराजपुर के सलेमपुर गांव में बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन कर शव पोस्टमार्टम भिजवाया। सलेमपुर गांव निवासी दीपू सविता की 18 वर्षीय बेटी तन्नू सविता बीए की छात्रा थी। गुरुवार दोपहर घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे में पंखे के सहारे साड़ी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय पिता दीपू मवेशी चराने गए थे, जबकि मां व दादी नीचे कमरे में थी। महाराजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि युवती के आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, मामले की जांच की रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Maharajpur Kanpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।