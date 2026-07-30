महाराजपुर में बीए छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान
सरसौल के सलेमपुर गांव में 18 वर्षीय बीए की छात्रा तन्नू सविता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के समय पिता बाहर थे, जबकि माँ और दादी घर में थीं। परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सरसौल। महाराजपुर के सलेमपुर गांव में बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन कर शव पोस्टमार्टम भिजवाया। सलेमपुर गांव निवासी दीपू सविता की 18 वर्षीय बेटी तन्नू सविता बीए की छात्रा थी। गुरुवार दोपहर घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे में पंखे के सहारे साड़ी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय पिता दीपू मवेशी चराने गए थे, जबकि मां व दादी नीचे कमरे में थी। महाराजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि युवती के आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, मामले की जांच की रही है।
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