सूने घर में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
फोटो 16- पायल की फाइल फोटो। सूने घर में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशीसूने घर में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
बबेरू, संवाददाता। सूने घर में छात्रा ने कमरे के अंदर दुपटटा से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। मौत की खबर मिलते ही घरवालो में कोहराम मच गया।सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पेस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कस्बे के अतर्रा रोड नेता निगर मोहल्ला निवासी शिवचरन ने बताया कि उसकी 14वर्षीय भतीजी पायल ने गुरूवार की दोपहर सूने घर में दुपटटे से पंखा की हुक पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। घटना के समय घर पर कोई नही था। काफी देर बाद मौके पर पहुंचे पड़ोसियो ने देखा तो दरवाजे बंद थे।
उन्होने कुंडी खटखाई लेकिन अंदर से कोई हरकत नही हुई। किसी तरह दरवाजा खोल कर कमरे के अंदर पहुंचे पड़ोसियो ने देखा तो उसका शव फंदे पर लटक रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शिवचरन ने बताया कि किशोरी का पिता दिल्ली मे रहकर काम करता है। मृतका पायल जेपी शर्मा इंटर कालेज में इंटर में दसवी कक्षा में पढती थी। मृतका दो भाईयो के बीच अकेली थी। अचानक हुई इस घटना से मां रूवी देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कोतवाली प्रभारी सजय द्विवेदी का कहना है की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
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