11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

झांसी। झांसी के टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र में दर्द-विदारक घटना हुई। गांव लठवारा में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बंद रसोई में उसका शव फंदे पर झूलता मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गांव लठवारा निवासी महेंद्र कुशवाहा खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी 17 साल की बेटी मोहनी कुशवाहा एक कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। बीती देर रात महेंद्र गांव में मेले गए थे। शुक्रवार को उनकी पत्नी पुष्पा कुशवाहा पशुओं के लिए दाना-पानी तैयार कर रही थीं। घर पर मोहिनी और उसकी बहन खुशी थी। तभी मोहिनी ने चाय बनाई। दादी गिरजा देवी को दी। इसके बाद वह रसोई के अंदर गई। वहां दरवाजा बंद किया। इसके बाद पंखे के सहारेे रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और झूल गया। काफी देर तक उसकी कोई आहट न होने दादी को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। लेकिन कोई आहट नहीं हुई। जिससे वह रोने-बिलखने लगी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने रसोई के आगे लगी जाली तोड़ी। अंदर जाकर देखा तो दंग रह गए। मोहनी की शव पंखे से फंदे पर झूल रहा था। फांसी की खबर से आसपास हड़कंप मच गया। परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। मृतका के पिता महेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पता नहीं बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? कुछ पता नहीं है। वह पढ़ने में होशियार थी। वहीं सूचना पर उपनिरीक्षक पवन पांडे, मंगलवार पुलिस बल के साथ पहुंची। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक टोडीफतेहपुर पवन जायसवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। जांच की जा रही है। अगर परिजनों की तरफ से किसी तरह की शिकायत आती है तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी。