विक्षिप्त महिला ने रेल से टकरा कर की आत्महत्या
पोटका के हल्दीपोखर टोला भेलाईडीह निवासी 35 वर्षीय मालती नायक ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या कर ली। मंदबुद्धि होने के कारण उसने आवेश में आकर यह कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही कोवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।
पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर टोला भेलाईडीह निवासी मालती नायक (35) ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार सुबह की है। जानकारी अनुसार मंदबुद्धि की मालती नायक ने टाटानगर बादाम पहाड़ रेलखंड के हल्दीपोखर नवद्वीप नगर के समीप रेलवे लाईन पर अपनी जान ट्रेन से कटकर दे दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। सूचना मिलते ही कोवाली थाना के सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह सदलबल घटनास्थल पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा। पुलिस ने जीआरपी को भी घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि मालती मंदबुद्धि की थी।
आवेश में आकर आत्महत्या कर ली।
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