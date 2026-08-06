ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की खुदकुशी

हरचंदपुर,संवाददाता। रायबरेली-लखनऊ रेलमार्ग पर बुधवार को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे एक विवाहिता ने कूदकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार महिला बीमार थी और चार दिन पहले मायके आई थी। आत्महत्या के पीछे पति-पत्नी के बीच अनबन रहने का पता चला है। काफी देर बाद शव की शिनाख्त हुईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं। थाना क्षेत्र के कनहट गांव की रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 163 सी के निकट बुधवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत ट्रेन संख्या 14208 के सामने एक महिला अचानक रेलवे लाइन पर आकर लेट गई।

इससे ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। ट्रेन के लोको पायलट ने मेमो के माध्यम से रेलवे स्टेशन में सूचना दी। सूचना मिलने पर जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। रेलवे लाइन पर महिला का शव मिलने से वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बताया जाता है कि प्यारेपुर गांव के रहने वाले रामबरन बहेलिया की 35 वर्षीय पुत्री शांति की लगभग 15 साल पहले खीरों कस्बा निवासी श्रीदेव के साथ शादी हुई थी। चार दिन पहले शांति अपनी बड़ी बेटी दिव्यांशी के साथ ससुराल से मायके प्यारेपुर गांव आई थी। बीते मंगलवार की रात परिवार के साथ दरवाजे पर लेटी शांति सुबह चारपाई से गायब मिली। मायके के लोग शांति की खोजबीन में जुटे लोग रेलवे लाइन के किनारे महिला का शव मिलने की जानकारी पाकर वहां पहुंचे। तब जाकर शव की शिनाख्त हुईं। मृतका के भतीजे समरदीप और अमरदीप ने बताया कि चार दिन पहले बीमार बुआ शांति बड़ी बेटी दिव्यांशी के साथ मायके आई थी। बीती मंगलवार को ससुराल आए श्रीदेव बेटी को अपने साथ लेकर घर चले गए, लेकिन पत्नी साथ नहीं गई। पति-पत्नी के बीच पहले से विवाद होने का पता चला है। शांति की दो बेटी दिव्यांशी (12) व दिव्या (10) के साथ बेटा शिवनाथ (8) है। शांति की मौत से वृद्ध पिता रामबरन, मां बिठाना का रो -रो कर हाल बेहाल बना हैं। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक महिला शांति का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पति-पत्नी के बीच अनबन रहने का पता चला है। मामले की जांच की जा रही है।