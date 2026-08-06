Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

रायबरेली के हरचंदपुर में पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। महिला बीमार थी और मायके आई थी। पति-पत्नी के बीच झगड़े की जानकारी मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच जारी है।

ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की खुदकुशी

हरचंदपुर,संवाददाता। रायबरेली-लखनऊ रेलमार्ग पर बुधवार को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे एक विवाहिता ने कूदकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार महिला बीमार थी और चार दिन पहले मायके आई थी। आत्महत्या के पीछे पति-पत्नी के बीच अनबन रहने का पता चला है। काफी देर बाद शव की शिनाख्त हुईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं। थाना क्षेत्र के कनहट गांव की रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 163 सी के निकट बुधवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत ट्रेन संख्या 14208 के सामने एक महिला अचानक रेलवे लाइन पर आकर लेट गई।

इससे ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। ट्रेन के लोको पायलट ने मेमो के माध्यम से रेलवे स्टेशन में सूचना दी। सूचना मिलने पर जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। रेलवे लाइन पर महिला का शव मिलने से वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बताया जाता है कि प्यारेपुर गांव के रहने वाले रामबरन बहेलिया की 35 वर्षीय पुत्री शांति की लगभग 15 साल पहले खीरों कस्बा निवासी श्रीदेव के साथ शादी हुई थी। चार दिन पहले शांति अपनी बड़ी बेटी दिव्यांशी के साथ ससुराल से मायके प्यारेपुर गांव आई थी। बीते मंगलवार की रात परिवार के साथ दरवाजे पर लेटी शांति सुबह चारपाई से गायब मिली। मायके के लोग शांति की खोजबीन में जुटे लोग रेलवे लाइन के किनारे महिला का शव मिलने की जानकारी पाकर वहां पहुंचे। तब जाकर शव की शिनाख्त हुईं। मृतका के भतीजे समरदीप और अमरदीप ने बताया कि चार दिन पहले बीमार बुआ शांति बड़ी बेटी दिव्यांशी के साथ मायके आई थी। बीती मंगलवार को ससुराल आए श्रीदेव बेटी को अपने साथ लेकर घर चले गए, लेकिन पत्नी साथ नहीं गई। पति-पत्नी के बीच पहले से विवाद होने का पता चला है। शांति की दो बेटी दिव्यांशी (12) व दिव्या (10) के साथ बेटा शिवनाथ (8) है। शांति की मौत से वृद्ध पिता रामबरन, मां बिठाना का रो -रो कर हाल बेहाल बना हैं। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक महिला शांति का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पति-पत्नी के बीच अनबन रहने का पता चला है। मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Suicide Raebareli News Raebareli Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।