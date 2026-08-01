गृह कलह में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

कानपुर देहात। रसूलाबाद कस्बे के सुभाष नगर मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने गृह कलह के चलते शुक्रवार रात घर में छत के पंखे से फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। शनिवार सुबह जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, सुभाष नगर रसूलाबाद निवासी 40 वर्षीय अरुण सविता अपने घर में ही बाल काटने का काम करता था। घरेलू विवाद के कारण वह तनाव में रह रहा था।

शुक्रवार को उसकी पत्नी ऊषा दवा लेने तिर्वा गई थीं। इधर अरुण ने शाम को बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें कमरे में सुला दिया। इसके बाद देर रात उसने कमरे के अंदर छत के पंखे के कुंडे से फांसी लगा ली। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार सुबह पिता का शव फांसी पर लटका होने की जानकारी बच्चों से मिलने पर उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर आई उसकी पत्नी पति का शव देखकर बदहवास हो गई, जबकि नंदलाल, माखन व छुटकी बिलख उठे। सूचना पर एसआई राजेश प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि ससुर जगदीश ने दो साल पहले साठ लाख रुपये में पूरी जमीन बेच दी थी। आरोप है कि जमीन बिक्री का पूरा पैसा उन्होंने छोटे पुत्र राममोहन को दे दिया था। इसके बाद वह छोटे पुत्र की ससुराल शिवली कोतवाली क्षेत्र के केसरी निवादा में जाकर रहने लगे थे। कुछ दिनों से राममोहन व उनके साले अतुल मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। पंद्रह दिन पहले भी उनके साथ आए लोगों ने मकान खाली करने के लिए उसके पति को धमकाया था। पुलिस ने छानबीन करने व फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर रसूलाबाद ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में गृह कलह में घटना होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।