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‘मां, आई लव यू, टोल के पास मेरी लाश लेने आ जाना’ रील पोस्ट कर युवक ने जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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‘मां, आई लव यू, टोल के पास मेरी लाश लेने आ जाना’ रील पोस्ट कर

‘मां, आई लव यू, टोल के पास मेरी लाश लेने आ जाना’ रील पोस्ट कर युवक ने जान दी
‘मां, आई लव यू, टोल के पास मेरी लाश लेने आ जाना’ रील पोस्ट कर युवक ने जान दी

बहेड़ी। इंस्टाग्राम पर ‘मां, आई लव यू, टोल के पास मेरी लाश लेने आ जाना’ की रील पोस्ट करने के कुछ समय बाद युवक ने खुदकुशी कर ली। रील देखने के बाद जब तक घर वाले टोल प्लाजा के पास पहुंचे तब उसकी मौत हो चुकी थी। टोल प्लाजा के पास से उस शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जान देने से पहले पांच वीडियो पोस्ट की

मां के लिए भावुक बातें करने रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए गांव के नवायल के 25 वर्षीय गंगवार पुत्र कढ़े राम ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर आत्महत्या की वीडियो पोस्ट कर मुंडिया मुकर्रमपुर टोल प्लाजा के पास जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना करीब दो बजे की बताई जाती है। रील में उसने घटनास्थल का नाम भी बताया। रील पोस्ट होते ही घर वाले घर वाले और दोस्त मोटर साइकिलों से घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी है।

पिता की मौत के बाद परेशान था

मृतक राजीव ने जान देने से पहले पांच रील पोस्ट की। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में मां के लहजे की भी शिकायत की। पिता की मौत के बाद वह मां की कुछ बातों को लेकर परेशान था। उसने माँ की शिकायत मामा से भी की थी।

सामान्य प्रश्न

यह हादसा कब हुआ था?
यह हादसा गुरुवार को हुआ था।

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