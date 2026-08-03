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युवक ने की बाग मे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सिकंदराराऊ के कपसिया गांव में 20 वर्षीय युवक हेमराज ने शनिवार की रात अपने आम के बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हेमराज के पिता और माता की मौत हो चुकी थी, और उसकी स्थिति उसके छोटे भाई की मौत के बाद बिगड़ गई थी। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

युवक ने की बाग मे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या

सिकंदराराऊ। शनिवार की देर रात कोतवाली क्षेत्र के गांव कपसिया में 20 वर्षीय युवक हेमराज नें अपने आम के बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार हेमराज सुबह नौ बजे चाय पीकर घर से निकला था। देर शाम तक घर न लौटने पर उसके ताऊ ने ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश शुरू की। एक ग्रामीण ने बताया कि उसने हेमराज को लाग की ओर जाते देखा था। जिसको लेकर रात मे बाग में तलाश करने पर आम के पेड हेमराज का शव लटका हुआ था। जिसको लेकर चीखपुकार मच गई और परिवार में हाहाकार मच गया।बताया जाता है कि हेमराज के पिता कैलाश की पंद्रह वर्ष और माता की दस वर्ष पहले मौत हो चुकी है।

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इसके बाद हेमराज और उसके छोटे भाई सूरज को उनके ताऊ ने पाला था। दो वर्ष पहले सूरज की भी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। जिसके बाद से हेमराज गुमसुम सा रहता था। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंच गयी। और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

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