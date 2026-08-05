झींकपानी में किशोरी ने लगाई फांसी
चाईबासा के झींकपानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़की मंजीता गोप ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को घर पर अकेली होने के कारण उसने साड़ी से फांसी लगा ली। परिजन खेत से लौटने पर उसे लटका हुआ पाए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है।
चाईबासा । झींकपानी थाना अंतर्गत गुड़ा गांव निवासी डॉक्टर गोपी की 16 वर्षीय बेटी मंजीता गोप ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार को घर पर कोई नहीं था। सभी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर मृतिका अकेली थी। घर के धारण में साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर झूल गई ,जिससे उसकी घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। जब परिजन खेत से काम करके दोपहर बाद घर आए तो मंजीता को फांसी के फंदे से लटका पाए। इसके बाद तुरंत उसे फांसी के बंदे से उतर गया। घटना की सूचना पुलिस की दी गई।
पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। मृतिका के परिजनों ने बताया कि किस कारण से मंजीता फांसी लगाई है किसी को पता नहीं है। मृतिका इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद घर पर ही रह रहीं थी।उसका किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
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