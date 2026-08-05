Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर में अचानक महिला की मौत, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

बाराबंकी के लाखूपुर गांव में मंगलवार को 28 वर्षीय महिला नीशू की अचानक मौत हो गई। वह अपने पांच बच्चों के साथ घर में थी और खाना बनाने के बाद चारपाई पर लेट गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है, जिसमें सेप्टीसीमिया की पुष्टि हुई है। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

घर में अचानक महिला की मौत, मचा हड़कंप

बाराबंकी। कोठी थाना के लाखूपुर गांव में मंगलवार की शाम एक महिला की अचानक मौत हो गई। इस घटना से घर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। लाखूपुर गांव निवासी जितेंद्र रावत के परिवार में पत्नी नीशू (28) अपने पांच बच्चों के साथ रहते हैं। जितेंद्र मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। मंगलवार की देर शाम को नीशू ने खाना पकाया। इसके इसके बाद वह चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से घर में घर में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना मृतका के पिता लल्लन रावत निवासी रामापुर थाना कोठी को दी।

परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मृतका का छह साल पहले विवाह हुआ था। कोतवाल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महिला के मौत के मामले में कोई आरोप नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेप्टीसीमिया होने की बात कही गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Barabanki News Barabanki अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।