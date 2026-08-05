घर में अचानक महिला की मौत, मचा हड़कंप

घर में अचानक महिला की मौत, मचा हड़कंप
बाराबंकी के लाखूपुर गांव में मंगलवार को 28 वर्षीय महिला नीशू की अचानक मौत हो गई। वह अपने पांच बच्चों के साथ घर में थी और खाना बनाने के बाद चारपाई पर लेट गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है, जिसमें सेप्टीसीमिया की पुष्टि हुई है। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।
बाराबंकी। कोठी थाना के लाखूपुर गांव में मंगलवार की शाम एक महिला की अचानक मौत हो गई। इस घटना से घर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। लाखूपुर गांव निवासी जितेंद्र रावत के परिवार में पत्नी नीशू (28) अपने पांच बच्चों के साथ रहते हैं। जितेंद्र मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। मंगलवार की देर शाम को नीशू ने खाना पकाया। इसके इसके बाद वह चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से घर में घर में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना मृतका के पिता लल्लन रावत निवासी रामापुर थाना कोठी को दी।
परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मृतका का छह साल पहले विवाह हुआ था। कोतवाल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महिला के मौत के मामले में कोई आरोप नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेप्टीसीमिया होने की बात कही गई है।
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