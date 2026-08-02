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रायडीह में सर्पदंश से 13 वर्षीय किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र के लोरो डाड़टोली गांव में 13 वर्षीय किशोर बजरंग सिंह की सर्पदंश से मौत हो गई। शनिवार रात भोजन के बाद जब बजरंग ने अपनी मां को बताया कि उसे कुट काट लिया है, तब परिजन उसे फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रायडीह में सर्पदंश से 13 वर्षीय किशोर की मौत

गुमला। जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के लोरो डाड़टोली गांव में सर्पदंश से 13 वर्षीय किशोर बजरंग सिंह की मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। किशोर की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।जानकारी के अनुसार शनिवार रात भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरे में सोने चले गए थे। रात करीब 11 बजे बजरंग सिंह ने अपनी मां सुमित्रा देवी को बताया कि उसे कुट काट लिया है। परिजनों ने तत्काल उसकी जांच की,लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला लेकर पहुंचे।

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वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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