सर्पदंश से छात्रा समेत दो की मौत

आजमगढ़, संवाददाता। जिले के अलग-अलग स्थानों पर सोमवार को सर्पदंश से दो लोगों की मौत हो गई। अहरौला संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के लेदौरा बनपुरवा गांव निवासी 21 वर्षीया रेशमा पुत्री अरविंद बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। रविवार रात वह घर में सो रही थी। परिजनों का कहना है कि रात में सोते समय उसे सर्प ने डस लिया। सोमवार सुबह उसकी हालत बिगड़ गई, मुंह से झाग निकलने लगा। उसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने रेफर कर दिया। कुछ ही देर में छात्रा की मौत हो गई। परिजनो ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जहानागंज संवाददता के अनुसार क्षेत्र के भुजही गांव निवासी 65 वर्षीय शिवबचन गोंड की गाय सुबह में खूंटे से छूट कर गांव के सिवान में चली गई।