बांका में सांप के काटने से खगड़िया के युवक की मौत, पसरा मातम

बांका में सांप के काटने से खगड़िया के युवक की मौत, पसरा मातम
खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के पिपरालतीफ गांव के पप्पू रजक की बांका जिलेबिया मोड़ पर सांप के काटने से मौत हो गई। पप्पू कुछ दिन पहले एक होटल में काम करने गया था। उसके पिता को 2 अगस्त को बेटे के सांप द्वारा काटे जाने का फोन आया। परिवार में शोक का माहौल है।
खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के पिपरालतीफ गांव निवासी एक युवक की बांका जिले के जिलेबिया मोड़ पर सांप के काटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र रजक के पुत्र पप्पू रजक के रूप में हुई है। बताया गया कि पप्पू कुछ दिन पहले जिलेबिया मोड़ स्थित एक होटल में काम करने गया था। मृतक के पिता राजेंद्र रजक ने बताया कि गत 2 अगस्त की सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजनों में मातम छा गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को अपने कब्जे में लिया।
सोमवार दोपहर खगड़िया सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक की असामयिक मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी शोक का माहौल व्याप्त है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें