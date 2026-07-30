बेलखरनाथ धाम में नहाते समय सई नदी में डूबा युवक, हालत गंभीर
बेलखरनाथ धाम में एक युवक की सर्पदंश से मौत के बाद उसके भाई ने श्रद्धांजलि देने के लिए सई नदी घाट पर पहुंचा। श्रद्धांजलि देने के बाद, उसका भाई धर्म सिंह गहरे पानी में डूब गया। पुलिस और गोताखोरों ने धर्म सिंह को बचाया, लेकिन उसे गंभीर अवस्था में प्रयागराज रेफर किया गया।
बेलखरनाथ धाम, हिन्दुस्तान संवाद। बाबा बेलखरनाथ धाम स्थित सई नदी घाट पर गुरुवार सुबह सर्पदंश से मृतक युवक को श्रद्धांजलि देने उसके भाई के साथ पहुंचा पड़ोसी नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला। मेडिकल कॉलेज से गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया। दिलीपपुर थाना क्षेत्र के सिंगठी खालसा गांव निवासी 20 वर्षीय सत्यम सिंह की एक दिन पहले सर्पदंश से मौत हो गई थी। परिजनों ने बेलखरनाथ धाम स्थित सई घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बेंगलुरू में रहने वाला सत्यम का बड़ा भाई सुभाष सिंह गुरुवार सुबह घर पहुंचने के बाद परिवार के 20 वर्षीय धर्म सिंह और दो अन्य युवकों के साथ भाई को श्रद्धांजलि देने बेलखरनाथ धाम सई घाट पहुंच गया।
श्रद्धांजलि देने के बाद धर्म सिंह और साथी सई नदी में नहाने लगे। इसी दौरान धर्म सिंह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों के शोर मचाने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से धर्म सिंह को बाहर निकाला। तत्काल निजी वाहन से सीएचसी बेलखरनाथ धाम पहुंचाया। यहां से मेडिकल कॉलेज भेजा गया लेकिन वहां से प्रयागराज रेफर कर दिया गया।
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