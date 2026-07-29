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चारू हादसा : 30 घंटे बाद भी नहीं मिला मासूम चारु का सुराग, काली नदी तक फैला रेस्क्यू का दायरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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चारू हादसा : 30 घंटे बाद भी नहीं मिला मासूम चारु का सुराग, काली नदी तक फैला रेस्क्यू का दायरा

चारू हादसा : 30 घंटे बाद भी नहीं मिला मासूम चारु का सुराग, काली नदी तक फैला रेस्क्यू का दायरा
चारू हादसा : 30 घंटे बाद भी नहीं मिला मासूम चारु का सुराग, काली नदी तक फैला रेस्क्यू का दायरा

नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास दिल दहला देने वाले हादसे में उफनते नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप का करीब 30 घंटे का लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। मंगलवार देर रात तक प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन मासूम का पता न चलने से परिजनों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। समय बीतने के साथ ही पूरे इलाके में गम और गहरी निराशा का माहौल है। छात्रा की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और नगर पालिका की टीमों द्वारा नाले से लेकर काली नदी का कोना-कोना खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौटने के दौरान तेज बारिश से बचने के लिए 11वर्षीय चारू कश्यप पुत्री रिंकू कश्यप एक दुकान पर खड़ी हो गई थी। अचानक पैर फिसलने से छात्रा उफनते नाले में बह गई। उसके बाद से ही छात्रा की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, लापता छात्रा के पिता रिंकू की तहरीर पर स्कूल की प्रधानाचार्य, प्रबंधक और आया के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हादसे के बाद से ही नाले एवं उससे जुड़े अन्य नाले, पानी भरे हुए प्लॉट और काली नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है。

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डीएम और एसएसपी की जानकारी

डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने अब अपनी रणनीति का दायरा बढ़ा दिया है। नाले का तेज बहाव जिस काली नदी में जाकर मिलता है, उस पूरे कनेक्टिंग नाले को गहराई से खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही नाले के आसपास स्थिति उन खाली प्लॉटों में भी गोताखोर और जेसीबी की मदद से तलाश की जा रही है, जो बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि पानी के तेज प्रवाह में छात्रा कहीं झाड़ियों, मलबे या जलभराव वाले प्लॉटों में फंस सकती है।

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रात भर जागते रहे लोग

हादसे के बाद से ही चारु के घर में चूल्हा नहीं जला है। रात भर रो-रोकर बेसुध हुई मां और बदहवास पिता की नजरें बस इसी आस में नाले की तरफ टिकी हैं कि शायद उनकी लाडली की कोई खबर आ जाए। मौके पर रात भर स्थानीय लोगों का हुजूम जमा रहा और हर कोई इस अनहोनी से स्तब्ध नजर आया।

पुलिस बल और निगरानी

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर कोतवाली, देहात कोतवाली और थाना अगौता का पुलिस बल मौके पर लगातार कैंप कर रहा है। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की एक-एक कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक मासूम चारु को ढूंढ नहीं लिया जाता, तलाश का यह अभियान बिना रुके लगातार जारी रहेगा।

काम में जुटी विभिन्न टीमें

मंगलवार दोपहर को हुए हादसे के बाद सबसे पहले नगर पालिका की टीम को छात्रा की तलाश में लगाया गया था। इसके बाद गाजियाबाद से पीएसी की गोताखोर टीम और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। देर रात एसडीआरएफ की टीम भी बुलंदशहर पहुंच गए। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा नाले का कोना-कोना खंगाला जा रहा है, वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों द्वारा काली नदी को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

जलकुंभी से परेशानी

एनडीआरएफ और एसडीआरफ और पीएसी के सामने सबसे बड़ी परेशानी काली नदी में जमा सिल्ट, गंदगी और जलकुंभी बनी हुई हैं। जलकुंभी के चलते काली नदी के कुछ ही हिस्से पर राफ्ट चलाई जा सकती है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि छात्रा नाले से बहते हुए काली नदी में आ गई और वह जलकुंभी में फंसी हो सकती है। ऐसे में एक-एक हिस्से पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

डीएम-एसएसपी की रिपोर्टिंग

मंगलवार से ही डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह द्वारा पूरे आपरेशन की पल-पल की रिपोर्ट ली जा रही है। मंगलवार रात को डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार दोपहर को डीएम और एसएसपी काली नदी बंध पहुंचे और वहां एनडीआरएफ टीम के लीडर से बातचीत कर अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी दी। बुधवार को भी डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से वार्ता की।

अधिकारियों का कैंप

हादसे के बाद से ही एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय, सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय समेत अन्य कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इन अधिकारियों की देखरेख में ही अभियान चलाया जा रहा है। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि काली नदी को तीन हिस्सों में बांटते हुए अलग-अलग टीमों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है।

सामान्य प्रश्न

क्या चारु कश्यप को खोजने के लिए कौन-कौन सी टीमें लगी हुई हैं?
चारु कश्यप की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और नगर पालिका की टीमें जुटी हुई हैं।
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