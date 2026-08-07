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थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की गोलीबारी, आठ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- हमलावर छात्र ने खुद को भी गोली मारी - दादा-दादी की भी

थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की गोलीबारी, आठ की मौत

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके स्थित एक स्कूल में शुक्रवार को 14 वर्षीय छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर पांच शिक्षकों एवं कर्मचारियों की हत्या कर दी। इससे पहले उसने अपने घर में अपने दादा-दादी की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मार ली। इस तरह इस घटना में हमलावर सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई। यह घटना देश की राजधानी के उत्तर-पश्चिम में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के देबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में हुई। थाईलैंड में पिछले करीब चार वर्षों की सबसे भीषण सामूहिक हत्या की घटना है। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में अपने दादा की बंदूक से कम से कम 26 गोलियां चलाईं। घटनास्थल से 34 अतिरिक्त कारतूस भी बरामद किए गए। स्कूल में मारे गए सभी लोग शिक्षक और अन्य कर्मचारी थे। फायरिंग के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। छात्र जान बचाकर बाहर भागे, जबकि घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई शिक्षक एक-दूसरे से लिपटकर रोते नजर आए। पुलिस ने बताया कि हमले में 23 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने कहा कि इनमें से नौ की हालत गंभीर है। एक 18 वर्षीय छात्र ने बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि पटाखे फूट रहे हैं या कोई जोर-जोर से दरवाजा पीट रहा है। उसने कहा कि पहले मुझे नहीं लगा कि गोली चल रही है। लगातार कई गोलियों की आवाज आई, फिर कुछ देर सन्नाटा रहा और उसके बाद दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। वहीं, प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया है。

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पढ़ाई के तनाव से जूझ रहा था आरोपी

प्रधानमंत्री अनुतिन ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर पढ़ाई से जुड़े तनाव से जूझ रहा था और अपने दादा-दादी के साथ रहता था। स्कूल में फायरिंग के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां दोनों के शव मिले। वहीं, पुलिस ने बताया कि कई छात्रों की पीठ, सीने और हाथों में गोलियां लगी थीं। उन्होंने बताया कि अंतिम गोली चलने की आवाज सुनने के बाद वे हमलावर तक पहुंचे, जहां उसने सिर में गोली मार ली थी। उसमें हल्की धड़कन थी, इसलिए उसे सीपीआर दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

कब-कब हुई घटना

- 2026 में स्कूल में 17 वर्षीय एक लड़के ने पुलिस की बंदूक चुराकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

- 2023 में बैंकॉक के एक शॉपिंग मॉल में 14 वर्षीय लड़के द्वारा गोलीबारी किए जाने का मामला सामने आया था।

- 2022 में नौकरी से निकाले गए एक पूर्व पुलिसकर्मी ने बंदूक और चाकू से हमला कर 36 लोगों की हत्या कर दी थी।

- 2020 में एक सैनिक ने 29 लोगों की हत्या की थी।

प्रति 100 लोगों पर करीब 15 बंदूकें

स्मॉल आर्म्स सर्वे के अनुसार थाईलैंड में नागरिकों के पास लगभग 1.03 करोड़ बंदूक है। यानी प्रति 100 लोगों पर करीब 15 बंदूकें, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे अधिक और एशिया में भी सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैंकॉक में यह फायरिंग कब हुई?
यह फायरिंग शुक्रवार को हुई।
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