थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की गोलीबारी, आठ की मौत

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके स्थित एक स्कूल में शुक्रवार को 14 वर्षीय छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर पांच शिक्षकों एवं कर्मचारियों की हत्या कर दी। इससे पहले उसने अपने घर में अपने दादा-दादी की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मार ली। इस तरह इस घटना में हमलावर सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई। यह घटना देश की राजधानी के उत्तर-पश्चिम में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के देबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में हुई। थाईलैंड में पिछले करीब चार वर्षों की सबसे भीषण सामूहिक हत्या की घटना है। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में अपने दादा की बंदूक से कम से कम 26 गोलियां चलाईं। घटनास्थल से 34 अतिरिक्त कारतूस भी बरामद किए गए। स्कूल में मारे गए सभी लोग शिक्षक और अन्य कर्मचारी थे। फायरिंग के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। छात्र जान बचाकर बाहर भागे, जबकि घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई शिक्षक एक-दूसरे से लिपटकर रोते नजर आए। पुलिस ने बताया कि हमले में 23 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने कहा कि इनमें से नौ की हालत गंभीर है। एक 18 वर्षीय छात्र ने बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि पटाखे फूट रहे हैं या कोई जोर-जोर से दरवाजा पीट रहा है। उसने कहा कि पहले मुझे नहीं लगा कि गोली चल रही है। लगातार कई गोलियों की आवाज आई, फिर कुछ देर सन्नाटा रहा और उसके बाद दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। वहीं, प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया है。