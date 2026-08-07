एक हादसे में तीन पीढ़ियां खत्म, संवेदना जताने वालों का तांता
प्रतापगढ़ के महुली में एक जर्जर मकान ढहने से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के परिवार के छह लोग मारे गए। इस हादसे से केवल 24 घंटे में उचित सहायता के वादे के साथ परिवार का अकेला सदस्य अमन बचा है। स्थानीय जनता और भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री से वित्तीय सहायता की मांग की।
प्रतापगढ़, संवाददाता। महुली में जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत ने जिले को शोक में डुबो दिया है। हृदयविदारक हादसे में प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के परिवार की तीन पीढ़ियां समाप्त हो जाने की सूचना मिलते ही भाजपा नेताओं के साथ व्यापारी, समाजसेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की जानकारी पर भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, राजेश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल सिंह, समाजसेवी रोशनलाल उमरवैश्य सहित तमाम लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। सुरेश अग्रवाल, रामगोपाल, छेदीलाल, संतोष कुमार, देवानंद, सूरज उमर वैश्य ने भी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।इनका
कहना हैमहुली में प्रमोद श्रीवास्तव का जर्जर मकान ढहने से परिवार के छह लोगों की मौत हो गई है। परिवार में अकेला अमन बचा है। उसे 24 घंटे के अंदर हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। कृषक बीमा के भी पात्र हैं। इसमें भी 20 लाख रुपये दिलाए जाएंगे।अभिषेक पांडेय, डीएम
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