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हादसे से उजड़े परिवार के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री अकील उर रहमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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चंदनकटी मौजा में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार की चार महिलाएं और एक बच्ची की मौत हुई। घटना के बाद, पूर्व मंत्री अकील उर रहमान खां पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और प्रशासन से जल्दी सहायता पहुंचाने की मांग की।

हादसे से उजड़े परिवार के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री अकील उर रहमान

चंदनकटी मौजा में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार की महिलाओं और एक बच्ची की दर्दनाक मौत तथा चार लोगों के घायल होने की घटना के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री अकील उर रहमान खां बुधवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और गहरी संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को जब भी उनकी आवश्यकता होगी, वह हरसंभव सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

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अकील उर रहमान खां ने कहा कि ऐसी दुखद घटना की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन समाज और प्रशासन का दायित्व है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रशासन से भी परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता एवं अन्य सरकारी सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया।

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