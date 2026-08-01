जिले में तीन सड़क हादसों में तीन की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
(पेज तीन)दरिगांव थाना क्षेत्र के एनएच-19 स्थित ताराचंडी तथा दिनारा थाना क्षेत्र के इंदौर गांव के समीप हुए। तीनों मामलों में पुलिस ने
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। रोहतास जिले में शनिवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए तीन सड़क हादसों में दो युवकों और एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोन उच्च नहर पथ, दरिगांव थाना क्षेत्र के एनएच-19 स्थित ताराचंडी तथा दिनारा थाना क्षेत्र के इंदौर गांव के समीप हुए। तीनों मामलों में पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और दुर्घटनाओं की जांच शुरू कर दी है।
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