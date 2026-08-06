हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दोस्त गंभीर घायल
इंद्रापुरम क्षेत्र में 31 वर्षीय युवक राहुल कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त गंभीर घायल हैं। दूसरी घटना में मीरपुर में एक साइकिल सवार युवक की भी हादसे में मृत्यु हुई। दोनों हादसे में परिवारों में कोहराम मच गया।
जट्टारी, संवाददाता। इंद्रापुरम क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 31 वर्षीय युवक राहुल कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब दोनों युवक नौकरी की तलाश में घर से निकले थे। मूलरूप से जट्टारी (अलीगढ़) निवासी राहुल कुमार पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के साथ लकड़पुर (हरियाणा), दिल्ली बॉर्डर के पास रह रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे राहुल अपने दोस्त साकिर के साथ बाइक से नौकरी ढूंढने निकले थे। दोपहर करीब 11 बजे परिजनों को हादसे की सूचना मिली।
हादसे का विवरण
इंद्रापुरम में एक वाहन को बचाने के प्रयास में राहुल ने बाइक का अगला ब्रेक अचानक लगा दिया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और अज्ञात वाहन से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में राहुल की पसलियां टूट गईं और दोनों कंधों पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। हादसे में घायल साकिर के हाथ में गंभीर फ्रैक्चर है और उनका इलाज जारी है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। जट्टारी में गमगीन माहौल में राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत
दूसरी घटना
पिसावा। पिसावा-जट्टारी मार्ग पर गांव मीरपुर दहोड़ा के श्री मिश्रीलाल आदर्श इंटर कालेज के समीप किसी अज्ञात वाहन द्वारा साइकिल सवार एक युवक में टक्कर मार देने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव मीरपुर दहोड़ा का वीरपाल सिंह उर्फ बीरू पुत्र नेकराम उम्र 55 गांव पोस्तीका के बंटी सिंह के आवास पर पशुओं के चारा आदि डालने का कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बुधवार की शाम खाना खाने के लिए साइकिल से वह अपने गांव गया और लौटकर पुनः बंटी सिंह के आवास पर आ रहा था। इसी दौरान रात करीब दस बजे श्री मिश्रीलाल इंटर कालेज के समीप किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार देने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने बंटी सिंह व मृतक के पारिवारिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है.
सामान्य प्रश्न
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