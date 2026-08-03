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रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार ठेकेदार और श्रमिक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर सुबह आठ बजे हुआ हादसा, मौके पर ही दोनों ने

रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार ठेकेदार और श्रमिक की मौत

रुड़की। हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार ठेकेदार और एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रोडवेज बस चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार सुबह करीब आठ बजे बेलड़ा गांव निवासी महबूब, जो ठेकेदारी का कार्य करते थे, अपने साथ कलियर निवासी श्रमिक साजिद के साथ बाइक से किसी निर्माणाधीन साइट की ओर जा रहे थे।

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जैसे ही उनकी बाइक हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर पहुंची, तभी पीछे से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों शवों को कब्जे में लिया। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने सुचारु कराया। पुलिस ने रोडवेज बस चालक को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

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