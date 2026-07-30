नेपाल के होटल जीएम की गंगा एक्सप्रेस-वे पर हादसे में मौत
गंगा एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई, जिससे नेपाल के एक होटल के महाप्रबंधक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा था। मृतक की पहचान संजय झा उर्फ शंकर जी के रूप में हुई, जो बिहार के मधुबनी जिला के निवासी थे।
सवायजपुर। पाली और सवायजपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर गंगा एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन चला रहे नेपाल के एक होटल के महाप्रबंधक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
दुर्घटना का विवरण
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो तेज गति से जा रही थी। अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी एक्सप्रेस-वे के बीच बने नाले से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। हादसे में चालक वाहन से बाहर जा गिरा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।
घायलों का उपचार
यूपीडा की एंबुलेंस से घायल को सीएचसी सवायजपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वाहन से मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान बिहार के मधुबनी जिला निवासी संजय झा उर्फ शंकर जी के रूप में हुई। वह नेपाल स्थित लेमन ट्री प्रीमियर होटल में महाप्रबंधक (जीएम) के पद पर कार्यरत थे और वाहन में अकेले सवार थे।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाया। थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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