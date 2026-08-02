ट्रक के पहियों के नीचे थम गईं सांसें, चीखों से तहली सड़क
संबल-चन्दौसी मार्ग पर एक सड़क हादसे में चार लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से टेंपो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। परिजनों की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं, और सड़क पर मातम छा गया। इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कोतवाली क्षेत्र के संभल-चन्दौसी मार्ग पर शनिवार दोपहर मोहम्मदपुर टांडा के पास हुआ सड़क हादसा ऐसा मंजर छोड़ गया। जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से टेंपो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सड़क पर चारों ओर चीख-पुकार मच गई। क्षतिग्रस्त टेंपो, सड़क पर बिखरा सामान और बेसुध पड़े शव देखकर घटनास्थल कुछ देर के लिए मातम में बदल गया। शनिवार साढ़े तीन बजे हुए हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कई लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि चार यात्रियों की सांसें वहीं थम चुकी थीं। लोगों ने बताया कि ट्रक के पहियों के नीचे दबे शवों का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। मृतकों में शामिल वीरेंद्र पुत्र ठाकुरदास की कहानी सबसे ज्यादा लोगों को झकझोर गई। परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था और शनिवार को चन्दौसी दवा लेने गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीमारी से लड़ने निकला वीरेंद्र जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल चुका है। दवा लेकर स्वस्थ होने की उम्मीद लिए घर लौटने से पहले ही मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हादसे की सूचना जब परिजनों को मिली, घर का माहौल गमगीन हो गया। अपनों के शव देखते ही परिवार के लोगों की चीखें पूरे गूंज उठीं। रोते-बिलखते परिजनों को संभालना मुश्किल हो गया। इस हृदयविदारक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की कीमत का दर्दनाक एहसास करा दिया। चार परिवारों की खुशियां एक पल में उजड़ गईं और पीछे छोड़ गईं केवल आंसू, सन्नाटा और कभी न भरने वाला दर्द。
अभियानों से नहीं रुक रहे हादसे, लगातार हो रही मौतें
संभल। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान, वाहन चेकिंग और नियमों के पालन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद जनपद में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई। इनमें संभल-चन्दौसी मार्ग पर हुए भीषण हादसे में चार लोगों की जान चली गई। जबकि दो अन्य हादसों में दो लोगों और एक महिला की मौत हो गई। एक ही दिन में सात मौतों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले जुनावई क्षेत्र में हुए हादसे में आठ लोगों की मौत हुई थी, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर भी एक दुर्घटना में आठ लोगों की जान गई थी। लगातार हो रहे हादसों से लोगों में चिंता बढ़ रही है और प्रभावी सड़क सुरक्षा उपायों की मांग तेज हो गई है।
पांच घंटे में हुई तीन मृतकों की शिनाख्त
संभल। कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर टांडा के पास शनिवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत के बाद पुलिस के सामने मृतकों की शिनाख्त बड़ी चुनौती बन गई। तीन मृतकों की पहचान परिजनों और लोगों की मदद से चार घंटे में हो सकी। लेकिन एक मृतक की पहचान घटना के करीब पांच घंटे बाद भी नहीं हो सकी। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना देने के साथ ही मृतक की पहचान कराने के प्रयास तेज कर दिए।
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