ट्रक के पहियों के नीचे थम गईं सांसें, चीखों से तहली सड़क

कोतवाली क्षेत्र के संभल-चन्दौसी मार्ग पर शनिवार दोपहर मोहम्मदपुर टांडा के पास हुआ सड़क हादसा ऐसा मंजर छोड़ गया। जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से टेंपो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सड़क पर चारों ओर चीख-पुकार मच गई। क्षतिग्रस्त टेंपो, सड़क पर बिखरा सामान और बेसुध पड़े शव देखकर घटनास्थल कुछ देर के लिए मातम में बदल गया। शनिवार साढ़े तीन बजे हुए हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कई लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि चार यात्रियों की सांसें वहीं थम चुकी थीं। लोगों ने बताया कि ट्रक के पहियों के नीचे दबे शवों का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। मृतकों में शामिल वीरेंद्र पुत्र ठाकुरदास की कहानी सबसे ज्यादा लोगों को झकझोर गई। परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था और शनिवार को चन्दौसी दवा लेने गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीमारी से लड़ने निकला वीरेंद्र जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल चुका है। दवा लेकर स्वस्थ होने की उम्मीद लिए घर लौटने से पहले ही मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हादसे की सूचना जब परिजनों को मिली, घर का माहौल गमगीन हो गया। अपनों के शव देखते ही परिवार के लोगों की चीखें पूरे गूंज उठीं। रोते-बिलखते परिजनों को संभालना मुश्किल हो गया। इस हृदयविदारक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की कीमत का दर्दनाक एहसास करा दिया। चार परिवारों की खुशियां एक पल में उजड़ गईं और पीछे छोड़ गईं केवल आंसू, सन्नाटा और कभी न भरने वाला दर्द。